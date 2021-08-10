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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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В течение дня больницу во Владикавказе подключат к основной линии подачи кислорода

В учреждении погибли 11 пациентов с коронавирусом
© Ольга Смольская/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Основная линия подачи кислорода в больницу во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, заработает 10 августа, сообщил журналистам врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев.

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"Сегодня проводим все необходимые работы, будет запущена основная линия, будет подаваться кислород по основной линии", - сказал он.

Кроме того, власти обещают решить вопрос о строительстве кислородных станций на базе лечебных учреждений.

"Мы решаем все оперативно. В ближайшее время будут предложения по строительству здесь кислородных станций непосредственно на базе медучреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал он.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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