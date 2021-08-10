В течение дня больницу во Владикавказе подключат к основной линии подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Основная линия подачи кислорода в больницу во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, заработает 10 августа, сообщил журналистам врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев.
"Сегодня проводим все необходимые работы, будет запущена основная линия, будет подаваться кислород по основной линии", - сказал он.
Кроме того, власти обещают решить вопрос о строительстве кислородных станций на базе лечебных учреждений.
"Мы решаем все оперативно. В ближайшее время будут предложения по строительству здесь кислородных станций непосредственно на базе медучреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал он.