В течение дня больницу во Владикавказе подключат к основной линии подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Основная линия подачи кислорода в больницу во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, заработает 10 августа, сообщил журналистам врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

"Сегодня проводим все необходимые работы, будет запущена основная линия, будет подаваться кислород по основной линии", - сказал он.

Кроме того, власти обещают решить вопрос о строительстве кислородных станций на базе лечебных учреждений.

"Мы решаем все оперативно. В ближайшее время будут предложения по строительству здесь кислородных станций непосредственно на базе медучреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода", - сказал он.