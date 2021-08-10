Псковские власти в 2021 году планируют удвоить число "Точек роста" для развития школьников

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Образование" в 2021 году увеличат вдвое число образовательных центров "Точка роста", сообщил во вторник ТАСС и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

"В 2021 году на территории Псковской области будет действовать порядка 80 центров "Точка роста", что вдвое больше, чем в 2020 году. Все "Точки роста" оснащены современным оборудованием для изучения таких школьных предметов как технология, ОБЖ, информатика. Это крайне важно для наших учеников, благодаря открытию таких центров мы сможем увеличить охват детей инновационными образовательными программами, их смогут пройти, в том числе, ребята, проживающие в сельской местности или на отдаленных территориях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Точки роста" создаются в регионе в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Власти региона создали такие центры в каждом муниципалитете Псковской области. "Благодаря этим центрам нам удалось охватить основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей более 11,8 тыс. человек. Кроме того, мы создали и запустили сетевые образовательные программы, которые "Точки роста" реализуют в Псковской области вместе с детскими технопарками "Кванториум" в Пскове и в городе Великие Луки", - уточнил Ермаков.

О "Точках роста"

Центры "Точка роста" создаются в виде общественных пространств, оборудованных современными компьютерами, ноутбуками, VR-шлемами, 3D-оборудованием, квадрокоптерами. В таких центрах детей обучают по цифровому, техническому и гуманитарному профилю. Также в них проводятся занятия по математике, информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Имеются шахматная зона, медиазона и площадка коворкинга.

"Точки роста" создают в российских школах по нацпроекту "Образование" для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, для популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.