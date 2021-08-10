МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев по поручению президента России Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолета и группировку спасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200 и самолет Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что группировка будет работать в районах Якутии, где сложилась наиболее острая обстановка с пожарами.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.