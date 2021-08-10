Татарстан опередил Петербург в рейтинге популярных мест у самостоятельных туристов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Республика Татарстан в конце июля - начале августа 2021 года опередила Санкт-Петербург в рейтинге наиболее популярных направлений для самостоятельных путешествий внутри России. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

"Сейчас безусловными лидерами направлений для внутреннего туризма остаются Краснодарский край и Крым. Однако в топе самых популярных мест для отдыха на третью позицию вместо Санкт-Петербурга поднялась Республика Татарстан. Вероятно, небольшое снижение интереса к северной столице по сравнению с другими регионами объяснимо эпидемиологической обстановкой в городе", - отметил Кромочкин.

По данным "Авито Недвижимость" на начало августа 2021 года, средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Краснодарском крае находится на уровне 2,5 тыс. рублей, в Крыму - 2,7 тыс. рублей, в Татарстане - 1,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - почти 2,2 тыс. рублей.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, за год у самостоятельных туристов вырос интерес к поездкам на Кавказ. Так, Республика Дагестан (в среднем 2 тыс. рублей в сутки за аренду квартиры) и Ставропольский край (в среднем 1,5 тыс. рублей в сути), в который входят Кавказские Минеральные воды, в топе поднялись на две позиции выше, то есть заняли седьмое и десятое место соответственно в рейтинге популярных направлений. "Также многие удаленные сотрудники выбрали для релокации Кавказ вместо привычных Сочи и Геленджика, так как там меньше туристов, дешевле аренда и более экологичная обстановка, хотя и нет моря. Многие туристы предпочитают приезжать в города Кавминвод, но жить не в санаториях, а снимать квартиры у местных жителей", - отметил Кромочкин.

Помимо этого, в топ-20 востребованных направлений для посуточной аренды жилья в конце июля - начале августа 2021 года вошли новые регионы: Новосибирская, Иркутская области и Алтайский край. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в регионах составляет в среднем 1,5-1,6 тыс. рублей. "Алтайский край привлекает путешественников новизной и разнообразием туристических предложений (реликтовые ленточные боры, археологические памятники, чистейшие озера, практики траволечения), а также близостью к Республике Алтай. Иркутская область славится крупнейшим пресноводным озером Байкал, а вот Новосибирская область, вероятнее всего, попала в топ как центр деловой активности Сибири", - добавил эксперт.