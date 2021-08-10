В Приангарье планируют к концу августа свернуть большую часть ковидных коек

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Минздрав Иркутской области рассчитывает к концу августа вернуть к оказанию плановой помощи большую часть ковидных коек, которых в третью волну пандемии было развернуто почти 7 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков на встрече главного врача больницы № 40 в московской Коммунарке Дениса Проценко с представителями областного Минздрава.

"К сожалению, с начала третьей волны - а это первые числа июня - нам пришлось оказание плановой помощи сократить. 6800 коек мы тогда перепрофилировали под ковид. На сегодняшний день мы уже обратно перепрофилируем более шести клиник. Виден спад заболеваемости, восстанавливаем оказание плановой помощи. Я думаю, к концу августа большую часть коек вернем в нормальное русло", - сказал Сандаков.

На встрече также сообщили, что больше двух недель в Иркутской области работает выездная бригада представителей здравоохранения Москвы. Специалисты оказывают консультационную помощь Минздраву и медикам Приангарья. Представители бригады отметили, что в регионе нет проблем с обеспечением ковидных коек кислородом, достаточно реанимационных мест и аппаратов искусственной вентиляции легких, а вакцинация идет хорошими темпами.

По данным регионального оперштаба на 10 августа, в Иркутской области подтверждено 89 806 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за последние сутки составил 398. В больницах находятся 4 039 пациентов. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 76 373 человека, умерли 4 098. Привиты 524 766 человек - это более 50% от числа тех, кому положены прививки. Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли 435 814 жителей.