В Литве прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Акция протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса прошла во вторник у здания Сейма (парламента) республики. По оценке комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в ней приняли участие около 4,5 тыс. человек.

"Организаторам было выдано разрешение на проведение акции с участием 5 тыс. человек. Норма соблюдена. Инцидентов не зафиксировано", - сообщила журналистам представитель полиции Юлия Самороковская.

Собравшиеся держали плакаты, на которых было написано: "Правительство [премьер-министра Ингриды] Шимоните вон", "Нет - гетто непривитых", "Вернем свое государство". "Либерал-фашистское правительство Шимоните пытается протолкнуть преступные в отношении человечности фашистские законы, подвергающие сегрегации не только взрослых здоровых людей, но и наших детей", - заявила собравшимся инициатор акции протеста учительница Астра Астраускайте.

Правительство намерено с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.