Эксперт: одновременная вакцинация от гриппа и пневмококка усиливает Т-клеточный иммунитет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Врач-вирусолог Евгений Тимаков рекомендует вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции одновременно, поскольку это усиливает выработку Т-клеточного иммунного ответа, привитые пациенты в случае заражения коронавирусом переносят болезнь легче и без осложнений.

"<…> Я бы здесь рекомендовал делать одновременно [прививку] от пневмококковой инфекции и от гриппа. Потому что две эти вакцины, тоже были работы, они показали, что они в разы усиливают работу Т-клеточного ответа, иммунитета. Пациенты, которые привились этими двумя прививками, болели коронавирусом гораздо легче, без осложнений, в отличие от тех, кто эти вакцины не делал", - сказал он во вторник в эфире радиостанции "Вести FM".

Тимаков пояснил, что сначала следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, а через месяц после введения второй дозы вакцины - привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. При этом вакцинироваться от гриппа можно до конца ноября.

"Эффективность вакцин от гриппа на самом деле гораздо меньше, чем прививок от коронавирусной инфекции. Эффективность прививки от гриппа - где-то 50-60%, <…> она действительно спасает от тяжелого протекания заболевания, но не спасает, как хотелось бы, от заражения. Если мы говорим о коронавирусной инфекции, то сама вакцина от гриппа на коронавирусную инфекцию повлияет мало, но одновременное протекание самого гриппа и коронавируса <…>, два заболевания вместе, <…>, к сожалению, в разы ухудшает течение заболевания и в разы увеличивает смертность, летальность", - заключил эксперт.