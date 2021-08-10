"Вектор" связал разную долю заболевших среди привитых "Эпиваккороной" с объемами поставок

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Разная доля заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации "Эпиваккороной" в разных регионах России связана, в частности, с разными объемами поставок препарата, из-за чего размер выборок может отличаться. Об этом заявили ТАСС во вторник в разработавшем вакцину центре "Вектор".

"На точность определения доли заболевших среди лиц, привитых вакциной "Эпиваккорона", могут влиять различные факторы, включая методику проведения расчетов, качество и полноту исходных данных. Кроме того, с учетом несовпадающих объемов поставок вакцины "Эпиваккорона" в регионы существенным образом могут отличаться размер выборок и их статистическая мощность", - говорится в сообщении.

Таким образом в "Векторе" прокомментировали публикацию газеты "Коммерсантъ", которая собрала данные о доле заболевших ковидом среди привившихся российскими вакцинами. Так, согласно собранной изданием информации, в Курской области среди завершивших вакцинацию "Эпиваккороной" заболели 0,2%, а в Санкт-Петербурге - 6%.