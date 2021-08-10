В Петербурге запустили приложение для записи на вакцинацию через соцсеть "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр разработал мини-приложение в социальной сети "ВКонтакте" для записи на вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В социальной сети "ВКонтакте" запущено мини-приложение "Вакцинация COVID-19", через которое можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Петербурга", - говорится в сообщении.

Приложение разработал Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. В нем доступна информация обо всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города. Для записи на прививку достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные. Приложение можно установить на любое устройство, которое имеет выход в интернет.

"Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили еще один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Также записаться на вакцинацию возможно через Единую региональную информационно-справочную службу "122", портал "Здоровье Петербуржца" и интернет-порталы государственных услуг gosuslugi.ru и gu.spb.ru.

Всего прививку первым компонентом вакцины в Петербурге сделали 1,4 млн человек, завершили цикл - 1,1 млн. По последним данным, в Петербурге выявили 547 704 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 519 868 человек, умерли 19 757. За последние сутки в городе выявили 1 811 случаев заражения.