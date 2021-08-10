В Иране обсуждают вопрос о создании русскоязычного ТВ-канала

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Иран обсуждает возможность открытия русскоязычного ТВ-канала на территории страны. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Глава диппредставительства отметил, что в республике есть "очень много каналов на разных языках, но канала на русском языке нет".

"Мы сейчас ведем беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана", - сказал он.

Джалали выразил убежденность, что "в ближайшем будущем с учетом того обещания, которое дал уважаемый руководитель Гостелерадио Ирана, это событие произойдет".