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В Иране обсуждают вопрос о создании русскоязычного ТВ-канала

Посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил, что в стране идет вещание на многих языках, а на русском - нет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Иран обсуждает возможность открытия русскоязычного ТВ-канала на территории страны. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Глава диппредставительства отметил, что в республике есть "очень много каналов на разных языках, но канала на русском языке нет".

"Мы сейчас ведем беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана", - сказал он.

Джалали выразил убежденность, что "в ближайшем будущем с учетом того обещания, которое дал уважаемый руководитель Гостелерадио Ирана, это событие произойдет".

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Пандемия COVID-19
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