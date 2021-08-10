Реку Городня в Тверской области начали расчищать от поваленных ураганом деревьев

ТАСС, 10 августа. Бригады аварийно-спасательной службы приступили к расчистке русла реки Городня от деревьев, поваленных ураганом, который 2 августа прошел в городе Андреаполе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время специалистами аварийно-спасательной службы региона ведется расчистка от поваленных деревьев русла реки Городня на территории города и земель лесного фонда", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Длина Городни составляет около 45 км, она является правым притоком Дрезны, входящей в речной бассейн Волги.

По данным пресс-службы, в Андреаполе продолжается ликвидация последствий непогоды. Восстановлено 58 жилых домов, в ближайшее время будет приобретено семь домов для горожан, чье жилье не подлежит ремонту. Кроме того, расчищено 80 участков улиц, вывезено 4 тыс. тонн мусора, поваленные деревья убраны на 9 га территорий земель лесного фонда, установлены 92 бетонные опоры ЛЭП и 50 фонарей уличного освещения, протянуто 3,2 км проводов, добавили в пресс-службе.

Ситуацию с ликвидацией последствий урагана контролирует комиссия, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя, в ее составе - руководство ГУ МЧС, представители муниципального образования, региональных министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования.

В Тверской области 2 августа прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с, наибольшие последствия стихии отмечены в Андреаполе и части Осташковского городского округа. Погибли три человека, еще восемь пострадали, госпитализация понадобилась пятерым. Были повреждены около 65 домов, оборваны линии электропередачи, упало множество деревьев.