Минобрнауки РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса. Об этом заявил во вторник замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

"Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок", - сказал он в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки "Единой России" по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов. Он добавил, что в Минобрнауки действует горячая линия.

Отсутствие у студента прививки от ковида не может быть причиной не пускать его в общежитие или кампус. "Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие", - сказал он.

Замминистра отметил, что вузы могут собирать информацию о вакцинации студентов. "Информация о наличии вакцины необходима вузам, полезна вузам для изменения акцентов в информационной работе, для создания условий вакцинирования", - пояснил он.

К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

"Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения", - заявил замминистра.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, допускать к очным занятиям только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.