"Гаражную амнистию" могут распространить на 647 гаражных кооперативов Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. "Гаражная амнистия" в Екатеринбурге может затронуть 647 екатеринбургских гаражно-строительных кооперативов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

"На территории муниципального образования в Екатеринбурге находится около 647 объектов гаражного строительства, заведенных гаражно-строительными кооперативами, которые возможны для оформления в рамках данной "гаражной амнистии". Безусловно, упорядочить все эти земельные участки - одна из самых важных стратегических задач на территории города", - сказал Сурганов.

По его данным, в Екатеринбурге находится около 10-15 тыс. гаражей. Также начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина отметила, что в регионе принято постановление, устанавливающее предельные цены - ранее глава Росреестра Олег Скуфинский обратился к главам субъектов России с просьбой ограничить стоимость кадастровых работ по "гаражной амнистии".

Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.