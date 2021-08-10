Старинное село Овсище Тверской области получило статус "Самая красивая деревня России"

ТАСС, 10 августа. Село Овсище в Вышневолоцком районе Тверской области, где расположена деревянная усадьба дворян Милюковых, построенная на рубеже XVIII-XIX веков, получила статус "Самая красивая деревня России". Решение приняли в Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Село Овсище Вышневолоцкого городского округа Тверской области получило новый статус - "Самая красивая деревня России". Ранее почетного знака были удостоены село Берново и город Старица - они стали первыми туристическими локациями Верхневолжья, вошедшими в Ассоциацию", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что местом притяжения гостей в селе Овсище является музейно-культурный комплекс "Усадьба Милюковых". "С ней связаны имена известных русских художников, в том числе А. Г. Венецианова. Интерьер дома и виды усадьбы запечатлены на полотнах живописца Милюковых крепостного Г. В. Сороки и художника С. Ю. Жуковского, их картины представлены в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее", - отметили в пресс-службе.

Ежегодно в Овсище проводится праздник "Один день в русской усадьбе", он включен в календарь туристических событий Тверской области. "Сегодня Тверская область востребована у туристов. Растет интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития экономики", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Усадебный дом Милюковых построен из дерева на рубеже XVIII-XIX веков в стиле классицизма. Его восстановление велось при поддержке регионального министерства туризма, проект музейно-культурного комплекса "Усадьба Милюковых" в 2018 году победил в конкурсе на получение межбюджетного трансфера на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

Ассоциация "Самые красивые деревни России" основана в 2014 году. Она объединяет сельские населенные пункты, обладающие историко-культурным и природным наследием в целях развития сельского туризма, вовлечения сельских жителей в повышение привлекательности сельских территорий. Основателем и президентом ассоциации является профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева, доктор экономических наук Александр Мерзлов.