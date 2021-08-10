{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт призвал ввести регулярное тестирование студентов на ковид с начала учебного года

Врач-вирусолог Евгений Тимаков отметил, что для молодых людей индийский штамм коронавируса более опасен

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мониторинг ситуации с коронавирусом стоит ввести в учебных заведениях с начала учебного года. Студентов можно тестировать на коронавирус раз в две недели для предотвращения вспышек заболеваемости, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Для молодых людей индийский штамм более опасный, я бы здесь, наверное, ввел мониторинг ситуации с ПЦР-диагностикой раз в две недели студентов, чтобы пресекать вспышки заболеваемости", - сказал он во вторник в эфире радиостанции "Вести FM".

Для предотвращения массовой вспышки заражения коронавирусом Тимаков также советует в случае роста числа заболевших после начала учебного года отправить студентов и школьников на каникулы. "Через две недели поле начала учебного года, учебного процесса, если будет рост заболеваемости, на две недели я бы сделал каникулы, потом бы опять бы открыл для того, чтобы не сделать массовую вспышку заболеваемости", - пояснил он.

Говоря о вакцинации студентов, эксперт настаивает, что она не может быть обязательной, а вот преподаватели должны быть привиты, как и люди из групп риска. "И студенты из групп риска, и возрастные [должны вакцинироваться], у нас же не только молодые студенты учатся", - добавил он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Прописку в паспортах несовершеннолетних переведут в электронный формат в 2022 году
В МВД отметили, что цифровая трансформация социально значимых госуслуг "позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах"
Читать полностью