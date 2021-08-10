Батрутдинов и Родригез будут вести новое музыкальное шоу на НТВ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. НТВ запускает новое музыкальное шоу "Шоумаскгоон", участниками которого станут звезды других музыкальных проектов телеканала, а его ведущими будут Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов, говорится в сообщении телекомпании.

"Мы вновь решили удивить зрителей и создали совершенно новый развлекательный формат. Наши музыкальные проекты уже много лет с успехом выходят в эфир, собрав многомиллионную армию поклонников. На сцене "Шоумаскгоон" в музыкальном поединке сойдутся звезды из наших знаковых проектов, ставших хитами", - сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, слова которого приводятся в сообщении.

Шоу соберет на одной сцене участников таких популярных проектов НТВ как "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!". Они будут исполнять произведения разных артистов в разных жанрах. Одна из особенностей проекта - в нем не будет специального жюри: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. При этом, право голоса в каждом выпуске будет также у приглашенной звезды.

В каждом выпуске участникам будет предложено девять тем: например, один исполнит народную песню, второй - песню лауреата премии Grammy, третий - рок-хит, и так далее. По итогу голосования определяется победитель. После голосования в 9-й программе по итогу баллов за выпуски определится победитель сезона.

Участников будет девять: TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова, Алиса Мон и Вячеслав Макаров.