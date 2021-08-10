Школьные линейки 1 сентября в Петербурге пройдут на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Школьные линейки в День знаний в Санкт-Петербурге планируется провести на улице, родители при этом должны носить маски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию.

"В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 <…> "О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году" проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты (масок)", - рассказали в комитете.

В прошлом году из-за пандемии линейки в школах Санкт-Петербурга прошли только для первоклассников и 11-классников.