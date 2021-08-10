Опрос: более 62% украинцев считают Медведчука невиновным

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Более 60% украинцев считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, невиновен и должен быть оправдан судом. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским институтом социологии гражданского общества.

"62,4% опрошенных считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен и должен быть оправдан судом", - отмечается в исследовании.

При этом 55,7% респондентов считают, что суд по делу Медведчука затянется и не приведет к однозначному исходу. По убеждению 36,3% участников опроса, разбирательство закончится оправдательным приговором. Значительная часть опрошенных (70,4%) прогнозирует, что суд приведет к существенному росту рейтинга политика и ОПЗЖ.

Киевский институт социологии гражданского общества проводил опрос по заказу американской компании West Market Industrial 4-9 августа. Всего опрошено 3 тыс. респондентов на всей подконтрольной Киеву территории страны методом телефонного интервью и с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8 процентных пункта.

В июле подобный опрос проводился этим же институтом, тогда 57,5% респондентов заявили, что Медведчук невиновен, должен быть оправдан и полностью восстановлен в своих правах. 64,5% опрошенных назвали преследование политика "попыткой власти отвлечь украинцев от реальных проблем".

Главе политсовета ОПЗЖ в мае были предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны", он находится под домашним арестом до 7 сентября. Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.