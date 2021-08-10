Пермский марафон перенесли на 2022 год из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Пермский марафон-2021, который должен был состояться в сентябре, перенесли на 2022 год из-за пандемии, сообщает пресс-служба администрации Перми.

"Организаторами Пермского марафона-2021 принято решение о переносе мероприятия на сентябрь 2022 года. Такая необходимость вызвана неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми пояснили, что регистрационные взносы, оплаченные за участие в Пермском марафоне-2021, будут действительны в 2022 году. При этом желающие могут оформить возврат средств.

Пермский марафон впервые прошел в Перми в 2017 году, инициатором его проведения выступил экс-губернатор региона, а теперь министр экономического развития РФ Максим Решетников. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тыс. человек, в 2018 году участие в нем приняли 7,2 тыс. человек, в 2019 году - 9,2 тыс. человек, а в 2020 году - 7,8 тыс. человек из 40 регионов России. Марафон имеет статус международного.