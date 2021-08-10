Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболист Павел Мамаев подал иски к своей бывшей жене о разделе имущества, определении места жительства дочери и взыскании алиментов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.

"В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе - определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка", - сказал адвокат.

По его словам, иски поданы в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Мамаев в иске указал, что дочка постоянно проживает с футболистом в Ростове-на-Дону, что адвокат считает не соответствующим действительности. Комментируя второй иск, Лялин сообщил, что в Ростове-на-Дону у Мамаевой нет никакого имущества, подлежащего разделу, она зарегистрирована и постоянно проживает в Москве. По мнению адвоката, Мамаев "пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц". "Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать", - сказал Лялин, добавив, что также будут поданы встречные иски.

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший его по делу о драке, сообщил, что "пока не готов предоставить информацию" по данным искам.

Пресс-секретарь Первомайского районного суда Эмиль Аббасов подтвердил ТАСС, что от Павла Мамаева поступили два иска - один из категории споров, возникающих из семейных правоотношений, второй касается разделе имущества, он оставлен без движения. Рассмотрение первого иска назначено на 18 августа.