Работу над Красной книгой Арктики планируют завершить к сентябрю

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Экологическая палата планирует завершить работу над Красной книгой Арктики к началу осени, сообщил заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института Экология, сопредседатель - статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

"Завершается работа <…> по созданию Красной книги Арктики. Работа научная практически завершена. <…> У нас в сентябре с МСОП (Международный союз охраны природы) уже заседание, <…> мы планируем и там выступить с этой инициативой", - сказал он в ходе дискуссионного клуба, посвященного содержанию краснокнижных животных в российских цирках, в проектном офисе развития Арктики.

По словам Петрова, проблеме выделения краснокнижных животных в Арктике в последнее время не уделяли должного внимания, поэтому было решено провести такую работу. "Делают ее [Красную книгу Арктики] в том числе специалисты института НИИ Экологии, ряд научно-исследовательских организаций. Под общей эгидой работа ведется Экологической палатой", - добавил Петров.

В Красную книгу России входят такие животные Арктики, как белый медведь, их насчитывается от 22 до 31 тыс. животных в мире, атлантический морж, наврал, беркут и многие другие, следует из информации с сайта "Заповедники Таймыра".

По данным Минприроды, в настоящее время 13 видов животных, сохранение популяции которых запланировано в рамках нацпроекта "Экология", могут исчезнуть, если не предпринимать меры. Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, охотоморских популяциях гренландского и серого китов.