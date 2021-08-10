Школы Ленобласти оштрафовали на 9 млн рублей за нарушения в организации питания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области провело ряд внеплановых проверок организации бесплатного горячего питания для школьников в образовательных учреждениях региона. В результате выявленных нарушений оштрафовало школы и поставщиков на 9 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году поручил кабмину совместно с регионами РФ организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы, а Роспотребнадзору - проводить внеплановые проверки качества этого питания.

"Управлением с октября 2020 года по май 2021 года проведено 452 выездных внеплановых проверки в отношении общеобразовательных организаций с 1-го по 4-й классы и 59 - в отношении поставщиков пищевых продуктов (в том числе организаторов питания). При мониторинге организаций для детей и подростков нарушения требований санитарного законодательства были выявлены в ходе 90% проверок. За выявленные нарушения санитарного законодательства виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Специалисты выявили такие типовые нарушения, как несоблюдение условий хранения пищевых продуктов и поточности технологических процессов на пищеблоках. Кроме того, фиксировалось отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, несоответствие требуемой температуры горячих блюд на линии раздачи, а также нарушение графиков уборки с применением дезинфицирующих средств.

Всего, по данным ведомства, охват горячим питанием школьников в регионе за три года увеличился на 0,4% и составил 97,8%.