На Дальнем Востоке возобновилась экспедиция по рекам после перерыва из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Участники историко-географической экспедиции "По следам Амурской экспедиции 1854 года" по водному пути, который прошел генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский, осваивая Дальний Восток, прибыла в Благовещенск. В столицу Амурской области путешественники приплыли после длительного перерыва в Забайкальском крае из-за паводковой обстановки, сказал во вторник ТАСС руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"Наша экспедиция посвящена величайшей экспедиции Муравьева-Амурского в 1854 году, который из Иркутска прошел с обозом через устье Амура и благодаря этому началось развитие Приамурья и были установлены границы с Китаем. Она полностью повторяет [этот] маршрут. Мы уже прошли около 1 250 км, при этом около трех недель из-за наводнения провели в селе Кокуй в Забайкальском крае, ожидая, когда МЧС и пограничные службы дадут нам разрешение на продолжение похода из-за чрезвычайной ситуации в Амурской области, где долгое время сохранялся повышенный уровень воды", - сказал Казакевич.

Участники экспедиции в составе шести человек на маломерном моторном судне "Искатель-3" стартовали 15 июня от корабля-музея "Ангара" в Иркутске и планируют, что путешествие завершится здесь же в октябре. Маршрут проходит через Иркутскую область, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Сахалин, Якутию. Позади километры по рекам Ангара, Селенга, Хилоп, Ингода, Шилка, по озеру Байкал. В Чите был сухопутный этап, когда с берега одной реки на берег другой лодку доставляли грузовым транспортом, этот путь занял около 200 км.

"Наш проект направлен на популяризацию туризма на Байкале на Дальнем Востоке, поэтому наша задача не просто пройти маршрут, но и сделать его туристическим - составить путеводитель и собрать документальный фильм о первом в мире водном туристическом маршруте протяженностью 11 тыс. км, по которому можно будет проводить экскурсии для российских и зарубежных туристов. Всех участников экспедиции вдохновляет изучать, по какому маршруту [наши предки] шли, какие трудности преодолевали, как переговаривались с Китаем об установлении границ, как организовывали первые города. На самом деле, это интересно", - добавил собеседник ТАСС.

За первые недели экспедиции ее участники уже нашли партнеров, с которыми запланировано сотрудничество в части выстраивания туристических программ. "По пути по Амуру мы пока не встретили ни одной лодки, мы не встретили ни одного туристического судна. Хотя это шикарнейшая, красивейшая река. Понятно, что пограничная, но нет запретного движения на территории", - заключил Анатолий Казакевич.

В среду экспедиция продолжит путь по Амуру от Благовещенска в сторону Хабаровска.

О предыдущих экспедициях

В 2017-2019 годах участники проекта совершили экспедицию "Байкал-Аляска", в рамках которой впервые за 150 лет прошли 15 470 км по пути сибирских купцов-первопроходцев от Иркутска, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании, до Ситки - бывшей столицы Русской Америки.

Весь путь был пройден на парусно-моторном катамаране океанского класса "Искатель". В составе сменных экипажей на его борт поднимались 45 человек из разных городов. Маршрут объединил семь российских регионов - Иркутскую область, Бурятию, Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, Камчатку, Чукотку - и самый большой штат США.

Экспедиция "По следам Амурской экспедиции 1854 года" - составляющая проекта "Байкал-Аляска".