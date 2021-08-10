Трех генералов МВД отстранили от должностей после ареста экс-главы УМВД Камчатки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Руководство МВД РФ отстранило от должностей заместителя начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца и начальника УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина после ареста экс-главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, а также замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов", - сказал депутат.

3 августа правоохранительные органы задержали отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева в связи с уголовным делом по факту превышения должностных полномочий. Вскоре суд отправил его под арест. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Киселева возбуждено два уголовных дела, подробности которых пока не раскрываются.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне этого года. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.