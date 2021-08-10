Абрамченко возглавит жюри премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко станет председателем жюри международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Вице-премьер согласилась возглавить жюри нашей премии. Я надеюсь, что это даст большой просветительский эффект, и мы получим новое поколение", - сообщила она журналистам.

По словам Радионовой, миссией премии является привлечение к проблемам экологии не только детей, но и взрослых.

"Мы надеемся, что дети покажут взрослым, как необходимо себя вести в области экологии, а взрослые это воспримут и будут себя вести более осознанно. Это будет стимулом к действию", - сказала она.

О премии

Премия "Экология - дело каждого" была учреждена Росприроднадзором весной 2021 году для поощрения детей и подростков от семи до 16 лет, а также волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов.

Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире".

Для участия в проекте дети выкладывают в социальные сети или на Rutube свои творческие работы - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии, где показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Заявку для участия в конкурса необходимо подать на официальном сайте премии до 1 октября 2021 года.

Награждение победителей международной детско-юношеской премии состоится в Москве 24 ноября.

Генеральным партнером проекта выступила АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральными партнерами проекта стали: Всероссийский детский центр "Орленок", ПАО "Сибур Холдинг", информационными партнерами - информационное агентство ТАСС, радиостанция "Детское радио", Rutube и другие.