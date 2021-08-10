В Росприроднадзоре заявили, что сточные воды почти не очищаются в пяти регионах России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Критическая ситуация по очистке сточных вод сложилась в Крыму, Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии, заявила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Речь идет о сбросах предприятий, ливневых, промышленных канализациях и объектах ЖКХ.

"В пяти субъектах Российской Федерации очистка поверхностных стоков практически в полном объеме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает десяти", - сообщила она.