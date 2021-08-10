{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росприроднадзоре заявили, что сточные воды почти не очищаются в пяти регионах России

Это Крым, Севастополь, Дагестан, Приморский край и Кабардино-Балкария
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Критическая ситуация по очистке сточных вод сложилась в Крыму, Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии, заявила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Речь идет о сбросах предприятий, ливневых, промышленных канализациях и объектах ЖКХ.

"В пяти субъектах Российской Федерации очистка поверхностных стоков практически в полном объеме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает десяти", - сообщила она.

Теги
Россия
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве и области
Специалисты сообщили, что непогода сохранится в регионе до утра среды
Читать полностью