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Паралимпиада в Токио

Муж вице-президента США возглавит американскую делегацию на открытии Паралимпиады в Токио

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Второй джентльмен США Дуглас Эмхофф возглавит делегацию", - говорится в сообщении. В состав делегации также войдет временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 24 августа по 5 сентября. Всего на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей.

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