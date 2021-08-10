Народный артист Украины Талашко отверг обвинения в домогательствах

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Народный артист Украины, актер фильма "В бой идут одни старики" и преподаватель Киевского университета театра и кино имени Карпенко-Карого Владимир Талашко категорически отверг обвинения в домогательствах к студенткам и абитуриенткам. С таким заявлением он выступил во вторник в комментарии телеканалу "1+1".

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - сказал 75-летний актер.

В университете Карпенко-Карого на запрос программы "Завтрак" на канале "1+1" ответили, что никаких официальных обращений не получали, и никто никогда на Талашко не жаловался. Между тем в Министерстве культуры официально заявили, что инициируют служебное расследование по публикации сценариста Богдана Панкрухина в Facebook нескольких историй, согласно которым актер якобы совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет.

"По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", - говорится в публикации ведомства в Facebook.