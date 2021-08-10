Более 8,5 тыс. человек в ФРГ могли получить физраствор вместо вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 8,5 тыс. жителей района Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония) могли получить обычный физраствор вместо вакцины от коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции в Йевере заявил глава местной администрации Свен Амброси.

"В общей сложности около 8 557 человек, возможно, не получили полной или частичной защиты от коронавируса <...>", - приводит агентство DPA слова Амброси. Речь идет о 9 673 прививках, сделанных в период с 5 марта по 20 апреля. Для исправления ситуации всем потерпевшим будет направлено приглашение привиться повторно.

В конце апреля ведомство по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что одна из сотрудниц прививочного центра в Германии подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. Инъекции были сделаны шести лицам. Сотрудница Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулы с вакциной и наполнила шприцы физраствором в надежде это скрыть. Она не делала уколы пациентам, а лишь готовила препарат.

Местные власти отмечали, что угрозы здоровью шести человек, которым были сделаны такие уколы, не было. Расследованием произошедшего занималась полиция города Вильгельмсхафен. Однако во вторник представитель правоохранительных органов Фрисландии заявил, что использование физраствора вместо вакцины от коронавируса могло иметь место в гораздо большем числе случаев.