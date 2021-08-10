Артамонов: признание жителя Липецкой области лучшим сварщиком стало примером для молодежи

ЛИПЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает хорошим примером для молодежи победу липчанина в конкурсе профмастерства "Строймастер в номинации "Лучший сварщик".

В рамках соревнований первое место занял житель региона Павел Гладких, получивший в преддверии Дня строителя нагрудный знак "Лучший по профессии", а также диплом и денежный приз.

"Победа и мастерство нашего сварщика - хороший пример для молодых специалистов", - сказал Артамонов. Он отметил, что в настоящее время рабочие профессии востребованы в регионе. "Администрация области развивает материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, лучший сварщик страны трудится в ООО "Ремэнергомет-Л". "Он заявляет, что постоянно ищет способы совершенствования своих навыков, и не только в сварке", - заметили в пресс-службе. Здесь также рассказали, что сварщик Гладких начинал работать маляром при строительстве доменной печи "Россиянка", тогда же стал осваивать профессию монтажника и сварщика. "На данный момент он владеет всеми видами сварки", - заключили в пресс-службе.