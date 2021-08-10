МВД внесло интервью с Егором Летовым от 1998 года в реестр запрещенных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МВД заблокировало интервью лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова на одном из сайтов из-за слов музыканта о своем отношении к наркотическим веществам. Как отмечается в реестре запрещенных сайтов, с которым ознакомился ТАСС, решение было принято в начале августа, а статья заблокирована в понедельник.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, речь идет о беседе Летова с писателем Любовью Парфентьевой в Харькове, опубликованной в 1998 году, в которой музыкант высказывает свое отношение к употреблению наркотиков. Текст, который попал в реестр МВД, является перепечатанной версией беседы с Летовым, опубликованной ранее на сайте фанатов панк-группы "ГрОБ Хроники".

Это не первый случай, когда МВД обращает внимание на материалы, где есть высказывания музыканта о наркотиках, и требует от различных изданий удалить упоминания музыканта о запрещенных веществах.

Егор Летов - один из основателей и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.