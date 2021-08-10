ТПП Москвы предложила разыграть машины и квартиры для голосующих на выборах онлайн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила столичным властям провести программу "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17-19 сентября. Более 70 партнеров программы выразили желание предоставить для розыгрыша сертификаты, квартиры и легковые автомобили, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МТПП.

"Десятого августа на заседании актива Московской торгово-промышленной палаты было принято единогласное решение обратиться к правительству Москвы с инициативой провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов - #ВыбираемВместе". Учитывая положительный социально-экономический эффект предыдущих этапов программы "Миллион призов", представители московского бизнес-сообщества предложили провести ее среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября", - сообщили в пресс-службе.

К уже традиционным партнерам программы "Миллион призов" выразили желание присоединиться представители строительной и автомобильной отраслей, предоставив для розыгрыша квартиры и легковые автомобили. Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Детский мир", "Ригла", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания.

"Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе благодаря программе "Миллион призов". Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья", - заявил президент МТПП Владимир Платонов.

По его словам, участие в программе "Миллион призов - #ВыбираемВместе" демонстрирует социальную ответственность бизнеса. "Речь идет не только о сохранении здоровья горожан и предотвращении нежелательных для бизнеса эпидемиологических ограничений, чреватых потерей рабочих мест. Желание привлечь внимание москвичей к электронному голосованию и выборам в целом - это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать", - пояснил Платонов.

Программа "Миллион призов" впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества, сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа "#ПобедимCOVIDВместе", в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.

О выборах

В этом году в Москве помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.