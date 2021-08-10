Чернышенко: заявки на участие в программе "Приоритет - 2030" поступили со всех округов РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вузы из всех федеральных округов России подали заявки на участие в программе поддержки университетов "Приоритет - 2030", сообщила во вторник пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Заявки на участие в конкурсном отборе федеральной программы "Приоритет - 2030", запущенной правительством по поручению президента, поступили из всех федеральных округов России. В топ-3 по количеству вошли Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. По итогам оценки заявок программы к 2030 году прогнозируется 70-процентный рост в России числа молодых ученых и более чем на 60% рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он отметил, что за счет широкого географического охвата программа поддержки вузов "будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны.

Отмечается, что из Центрального федерального округа поступило 62 заявки, из Приволжского - 34, Северо-Западного - 30, Сибирского - 25, Уральского - 15, Южного - 14, Дальневосточного - 6, Северо-Кавказского округа - пять заявок. Всего подана 191 заявка от вузов. По итогам отбора не менее 100 из них получат гранты на развитие из федерального бюджета. В список победителей конкурса войдут также учебные заведения творческой направленности.

На специальную часть гранта претендует 121 вуз: из них 28 подали заявки на исследовательское лидерство, 93 - на территориальное и (или) отраслевое лидерство. В ноябре совет программы утвердит список университетов, прошедших конкурсный отбор на получение специальной части гранта по развитию исследовательского, территориального или отраслевого лидерства.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет - 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.