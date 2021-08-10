Японцев возмутила прогулка главы МОК по центру Токио во время режима ЧС

На записи видно, как Бах прогуливается по Гиндзе вместе с несколькими сопровождающими днем 9 августа. Многие прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться с ним. Бах при этом был все время в медицинской маске.

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Японские интернет-пользователи возмутились прогулкой президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по центральным улицам Токио. Видео, на котором он запечатлен в районе Гиндза, во вторник вышло в тренды японского Twitter.

Пользователи Twitter в своих комментариях отметили, что подобное поведение идет вразрез с политикой властей столицы, которые в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации (ЧС) требуют от жителей города не выходить на улицу без необходимости.

Между тем, комментируя действия главы МОК, министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, заявила на пресс-конференции во вторник, что "это личное дело каждого, решать, является тот или иной [выход на улицу] необходимым и срочным". Она также напомнила, что Бах следовал всем карантинным требованиям и прошел вакцинацию от коронавируса перед поездкой в Японию.

Президент МОК прибыл в Токио 8 июля. Первые три дня пребывания в стране он провел на самоизоляции в гостинице. Затем в течение 14 дней он посещал только заранее утвержденные места и встречи. Такой порядок был прописан в правилах проведения Игр.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей.