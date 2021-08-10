Около 3 млн кубометров мусора рекультивируют в Мурманской области к 2023 году

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Около 3 млн кубических метров мусора рекультивируют к 2023 году в микрорайоне Дровяное в Мурманске на самой крупной за Полярным кругом свалке твердых бытовых отходов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Свалка твердых коммунальных отходов, расположенная в Дровяном, создана в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил и не обладает системами защиты окружающей среды от негативного воздействия. Она использовалась до 2018 года, когда в поселке Междуречье ввели в эксплуатацию современный экотехнопарк. В рамках нацпроекта "Экология" свалка в Дровяном стала вторым после птицефабрики "Снежная" объектом в Мурманской области по ликвидации накопленного ущерба.

"3 млн кубометров мусора начали рекультивировать в Дровяном. Самая крупная свалка за Полярным кругом копилась 50 лет. Мы получили 2 миллиарда рублей из федерального бюджета и сегодня приступили к ее устранению. До конца 2023 года предстоит работа на площади 36 гектаров - для сравнения, это более 50 футбольных полей", - написал Чибис.

Общий объем финансирования проекта рекультивации свалки в Дровяном составил более. Тело полигона после формирования нужной геометрии покроют изолирующими материалами. Затем полигон отсыплют грунтом и установят ограждение с воротами. Работы планируется завершить летом 2023 года.

Объект находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива Баренцева моря, являющегося рыбохозяйственным водным объектом высшей категории. Площадка свалки располагается в непосредственной близости к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола", связывающей Россию и Норвегию, между тремя природными ручьями, которые впадают в Кольский залив.