Челябинские заводы снижают выбросы из-за дыма от лесных пожаров в Якутии

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области договорились с руководством промышленных предприятий областного центра о снижении объема вредных выбросов в атмосферный воздух на 20-40%, чтобы понизить суммарное влияние дыма и выбросов на окружающую среду. Об этом говорится в материалах, распространенных областным министерством экологии во вторник.

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По данным министерства, в ближайшие двое-трое суток негативное влияние от природных пожаров в Якутии сохранится на территории Челябинской области. Также сохраняются природные условия, способствующие образованию тумана в утреннее и вечернее время.

"По итогам совещания принято решение снизить выбросы промышленными предприятиями более чем на 20-40%, а также усилить все необходимые мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. На данный момент уже многие предприятия работают в щадящем режиме", - сказано в материалах.

По информации министерства, завод "Техно" уже остановил одну линию производства продукции, на других линиях идет выпуск продукции с низким содержанием вредных веществ, также запланирована остановка еще одной технологической линии и вспомогательного оборудования. ЧМК обеспечит работу предприятия, как при неблагоприятных метеоусловиях второй степени, "Мечел-кокс" работает "на пониженном производстве", усилены работы по повышению герметичности оборудования. ЧЭМК, помимо мероприятий по снижению выбросов, дополнительно приостановил работу четырех печей. "Фортум" снизит производственную нагрузку до 50%, а Челябинский цинковый завод приостановит работу двух печей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.