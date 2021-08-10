Врио главы Северной Осетии поручил укомплектовать больницы региона кислородными станциями

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Все больницы Северной Осетии в кратчайший срок должны быть укомплектованы кислородными станциями, такое поручение дал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции - это 8 тонн [кислорода] в сутки - были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями", - сказал Меняйло.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода, они были в крайне тяжелом состоянии. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. Кроме того, утром во вторник погибли еще два человека, но их смерть, возможно, не связана с инцидентом, проводятся дополнительные экспертизы.