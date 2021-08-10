Кузнецова и глава АНО "Диалог" подписали соглашение о реализации проекта "Соцнавигатор"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский подписали соглашение о реализации проекта "Социальный навигатор", который предполагает создание системы одного окна для оказания социальной поддержки семьям с детьми. Об этом во вторник сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Каждое слово, каждая фраза подписанного сегодня документа отражает ту масштабную работу, которую мы провели совместно с АНО "Диалог", с командой нового проекта, который родился в результате нашего взаимодействия. Этот проект позволит приблизить социальную поддержку и помощь к человеку", - подчеркнула на церемонии подписания соглашения Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.

По словам омбудсмена, реализация проекта позволит гражданам "не бегать по ведомствам, собирая бумажки и изучая особенности их работы, а получать помощь в заявительном порядке, благодаря современным цифровым технологиям".

В свою очередь Гореславский выразил готовность выстроить во всех субъектах РФ алгоритм предоставления социальной помощи гражданам, чтобы каждый запрос оперативно попадал к нужному специалисту. АНО "Диалог" выступит оператором проекта и с помощью уже отработанных в центрах управления регионами методик мониторинга и обработки сообщений поможет выстроить оперативную систему социальной помощи.

Цель проекта - создание системы одного окна для оказания помощи детям, семьям с детьми по вопросам социальной помощи: от разрешения экстренной ситуации до консультирования, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за последние два года количество обращений в аппарат детского омбудсмена по вопросам, связанным с социальным обеспечением, выросло более чем в 2,5 раза. В 2020 году такие обращения составили 15,2% от общего числа. В ближайшее время будут определены порядка 20 пилотных регионов, в которых в соответствии с поручением президента России начнется реализация проекта в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе омбудсмена.