В Карелии увеличат объемы лесовосстановления после пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Планы по высадке деревьев в лесах Карелии на 2021 год будут увеличены в связи лесными пожарами, которые на сегодняшний день прошли на площади более 20 тыс. га. Об этом рассказал журналистам во вторник министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович.

"У нас уже идет лесопатологическая экспертиза: изучаем те места пожарищ, которые остались. Естественно, максимальное количество акций мы планируем в этом году по лесовосстановлению. Уже обсуждается с арендаторами нескольких участков, где такие процессы произошли, чтобы использовать поврежденную или частично поврежденную древесину", - сказал он.

Карпилович пояснил, что говорить о точном количестве дополнительных акций по лесовосстановлению сейчас трудно, так как еще нет всех результатов экспертиз, а также не завершен лесопожарный сезон. По предварительным оценкам, речь может идти о 30-процентном увеличении посадок от плана до конца года. Ранее в Минприроды республики сообщали, что в 2021 году лесовосстановление планируется провести на площади более 28,2 тыс. га.

При этом он отметил, что, по уже имеющимся данным, Карелии удалось избежать верховых лесных пожаров, что позволяет использовать древесину, которая оказалась на территории, пройденной огнем. "На моей памяти, в первый раз за 40 лет такая сложная ситуация сложилась в Карелии, но наши технологии позволяют быстро этот этап пройти. ля Карелии, с одной стороны, то, что все закончилось на такой цифре, это маленькая победа. С другой стороны, с нашей системой лесовосстановления мы справимся с этим в ближайший год. Это поправимо", - сказал Карпилович, комментируя сроки, в которые удастся возместить нанесенный пожарами ущерб.

Глава Минприроды региона также выразил надежду, что к акциям по посадке деревьев в этом году активно присоединятся волонтеры. "Мы специально подготовим для них места для посадки деревьев. Я очень хочу это движение, эту инициативу использовать", - добавил Карпилович.

Лесные пожары в Карелии

В Карелии в июле сложилась сложная лесопожарная обстановка в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га, проводилась эвакуация жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района из-за угрозы перехода огня на населенный пункт.

С 21 июля в Карелии власти ввели режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Количество задействованных сил достигало 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС. На сегодняшний день все лесные пожары в республике потушены.