МВД Франции подало в прокуратуру жалобу на антисемитский сайт

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. МВД Франции передает в прокуратуру сведения о деятельности антисемитского сайта Ils sont partout. Об этом министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Само существование этого отвратительного антисемитского сайта - это скандал. Я сообщаю прокуратуре факты, которые касаются его деятельности и могут быть расценены как нарушение закона. Прокуратура сможет начать расследование в отношении авторов публикаций, размещенных на сайте, и быстро закрыть его", - говорится в сообщении. "Провайдерам и ответственным за социальные сети следует со всей ответственностью подойти к своей деятельности", - предупредил министр.

Глава МВД действует на основании статьи 40 уголовно-процессуального кодекса. Она обязывает всех должностных лиц, которым стало известно о том или ином нарушении закона, уведомлять об этом органы юстиции страны.

Сайт "Они повсюду" содержит сведения о видных гражданах Франции и других стран, являющихся адептами иудаизма, и слухи подобного рода. Название сайта выбрано по аналогии с антисемитским еженедельником Je suis partout, который издавался режимом Виши во время фашистской оккупации Франции в 1940-1944 годах.