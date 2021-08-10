Власти Португалии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Главное управление здравоохранения Португалии рекомендовало вакцинировать от новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Главное управление здравоохранения рекомендует вакцинацию всех подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, какие именно препараты будут использоваться для вакцинации детей.

Комментируя риски, связанные с вакцинацией, в управлении отметили, что "данные о более 15 млн привитых подростках в США и ЕС подтверждают, что случаи появления миокардита и перикардита встречаются очень редко и протекают в нетяжелой форме". "В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) продолжают следить за этими эпизодами", - подчеркнули в ведомстве.

В мае EMA одобрило использование препарата Comirnaty, являющегося совместной разработкой компаний Pfizer и BioNTech, для вакцинации детей 12-15 лет. В июле агентство разрешило применять препарат Spikevax американской компании Moderna для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12-17 лет. Всемирная организация здравоохранения признала необходимость вакцинации детей от коронавирусной инфекции, но в то же время рекомендовала западным странам использовать излишки препаратов для помощи беднейшим государствам через международный механизм COVAX.

В настоящее время в Португалии используются вакцины британско-шведской компании Astrazeneca, американской Johnson & Johnson, а также препараты Comirnaty и Spikevax. На сегодняшний день более 7 млн жителей страны (около 70% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины, оба укола сделали около 6,4 млн человек (более 60%). С начала пандемии в Португалии было зафиксировано более 990 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 17,5 тыс. человек умерли.