Напавшему на русскоговорящую девушку гражданину Киргизии закрыли въезд в РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МВД России запретило въезд в страну на 10 лет гражданину Киргизии, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерством внутренних дел РФ по результатам проверки инцидента в торговом развлекательном центре "Технопарк" в Бишкеке Киргизской Республики, связанного с нападением на русскоговорящую девушку, принято решение о неразрешении въезда в РФ гражданину Киргизской Республики Алимбаеву Али 1992 года рождения в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нападение на продавщицу в Киргизии, совершенном за то, что она говорила с покупателем на русском языке, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.