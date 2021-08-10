В Германии перестанут бесплатно тестировать на коронавирус с 11 октября

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Экспресс-тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными в Германии 11 октября. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились на совещании во вторник.

"Это коснется тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья", - информировала Меркель на пресс-конференции.

В германских городах есть тысячи галерей, кафе, временных уличных шатров, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Результат приходит на электронную почту в течение 15 минут. С отрицательным результатом анализов разрешается посещать музеи, кинотеатры и рестораны. Без тестов их посещать можно лишь привитым и выздоровевшим.

Субсидирует бесплатные тесты правительство, только в текущем году Берлин потратил на это €3 млрд. Правительство ФРГ полагает, что, закупив для населения достаточно вакцин, оно больше не обязано финансировать еще и бесплатные тесты. Противники прививочной кампании упрекают кабмин в желании активизировать вакцинацию.