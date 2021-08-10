Более 300 поисковиков из регионов РФ стали участниками "Вахты Памяти" в Смоленской области

ТАСС, 10 августа. Международная "Вахта Памяти" открылась в Ярцевском районе Смоленской области с участием более 300 представителей поисковых отрядов из десяти регионов России, в том числе Свердловской, Белгородской, Иркутской областей и Республики Дагестан. В связи с действующими из-за пандемии коронавируса ограничениями в мероприятии могут участвовать совершеннолетние поисковики, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Островский на странице во "ВКонтакте".

"В деревне Городна Ярцевского района на берегу реки Вотря состоялось торжественное открытие 23-ей Международной учебно-тренировочной "Вахты Памяти-2021", которая будет проходить у нас до 17 августа. В этом году в связи с коронавирусными ограничениями в мероприятии не могут участвовать ребята в возрасте до 18 лет. <...> Вместе со смолянами на "Вахту Памяти" прибыли более 300 поисковиков", - сообщил Островский.

Губернатор отметил, что в "Вахте Памяти" участвуют поисковые отряды из десяти регионов, в частности, из Свердловской, Белгородской, Иркутской, Московской областей и Республики Дагестан. В их составе - студенты, сотрудники силовых ведомств, работники сферы образования и культуры, священнослужители.

Бои в Ярцевском районе начались в июле 1941 года, город Ярцево был оккупирован немецкими войсками 5 октября 1941 года, освобожден 16 сентября 1943 года. В этот период в городе располагался лагерь военнопленных.

"Вахта памяти" - всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Обычно "Вахта памяти" проводится дважды в год, за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она проходит с ранней весны до глубокой осени. К концу "Вахты памяти" все найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.