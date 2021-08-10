Разработчика термоядерного оружия Трутнева похоронили в Сарове

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Похороны одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия Юрия Трутнева прошли в пятницу в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Российского федерального ядерного центра.

Юрий Трутнев умер в пятницу, 6 августа, в Сарове на 94-м году жизни.

"10 августа Саров простился с выдающимся ученым России, одним из основоположников и создателей отечественного термоядерного и ядерного оружия, первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - прим. ТАСС) по перспективным исследованиям, академиком РАН, Героем Социалистического Труда Юрием Алексеевичем Трутневым", - сказано в сообщении.

Директор ядерного центра Валентин Костюков на траурном митинге сказал, что Юрий Трутнев принадлежал к тем редким дарованиям, которые работали с выдающимися учеными. "Несмотря на молодость, стали их полноправными коллегами и соратниками. Он подхватил эстафету и до последних дней своей жизни успешно продолжал важнейшее дело в обеспечении национальной безопасности России", - цитирует пресс-служба Костюкова.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал соболезнование президента Российской Федерации Владимира Путина и напомнил, что Трутнев с коллегами обеспечил ядерный паритет, который гарантирует безопасность России и стабильность в мире по сей день. "Он участвовал в прорывных исследованиях в области мирного атома, обеспечил спасение и сохранение ядерного щита нашей страны в непростые 90-е годы. Его идеи, а самое главное - его подход, основанный на полной личной ответственности за дело, которому служишь, будет сохранен коллективом ядерного центра и атомной отрасли", - сказал Кириенко.

Также в траурных мероприятиях приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, представители Министерства обороны РФ, сотрудники и ветераны Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.