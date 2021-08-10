Глава АСИ: главный запрос молодежи в регионах связан с созданием общественных пространств

ТАСС, 10 августа. Главный запрос молодых людей, как показывают социологические опросы, связан с необходимостью создания новых общественных пространств. Об этом сообщила во вторник глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с участниками проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.

"Мы видим по опросам, которые проводим в рамках рейтинга качества жизни, что ключевой запрос - общественные пространства для молодежи. У нас сегодня есть детские площадки во дворе, где ребята до пяти лет могут гулять с родителями. А молодежи пойти некуда, особенно в малых городах. Они говорят, что кафе и рестораны посещать дорого, а клубы - не тот формат, и нет какого-то содержания интересного. Поэтому это огромный запрос со стороны молодежи на формирование комфортной городской среды, среды для общения", - сказала она.

По словам Чупшевой, в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) агентство совместно с регионами РФ старается "формировать фокус-группу из молодых людей, чтобы они предлагали свои проекты, свое видение и свои запросы".

Рейтинг качества жизни в регионах составляется в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Ожидается, что первый рейтинг будет представлен в сентябре текущего года.

НСИ - это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект реализуется АСИ по поручению президента РФ. Инициатива охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие на ребенка, найти работу через центр занятости. Механизмом выявления проблем по этим направлениям и оценки динамики изменений и должен стать рейтинг качества жизни в регионах.

Об интенсиве

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходил в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники по его итогам создадут и представят обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, разработают новые механизмы развития университетов и городов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АСИ, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива - ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.