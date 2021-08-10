В ВОЗ обратили внимание на ограниченный характер данных о бустерных прививках от ковида

ЖЕНЕВА, 10 августа. /ТАСС/. Научные данные о необходимости широкомасштабной бустерной вакцинации от коронавируса ограничены. Об этом заявила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что дополнительные прививки усугубят неравенство в доступе к иммунизации в мире.

Сторонники бустерных доз считают, что при помощи дополнительных прививок можно будет повысить защиту организма от коронавируса, ослабевающую по прошествии времени после первичной вакцинации. Однако в опубликованном в Женеве "промежуточном заявлении" ВОЗ указала, что "на настоящий момент сведения о какой-либо широкой необходимости применения бустерных доз остаются ограниченными и неубедительными". Кроме того, все еще имеется недостаточно данных, чтобы можно было говорить о "существенном снижении эффективности вакцин против какой-либо формы SARS-CoV-2 по прошествии шести месяцев после вакцинации".

В ВОЗ обратили внимание и на тот факт, что в условиях нынешних ограниченных поставок вакцины в мире применение дополнительных доз "усугубит неравенство, повысив спрос" на препараты, при том, что в некоторых странах приоритетно нуждающиеся в иммунизации группы населения все еще не привиты. В настоящее время внимание сосредоточено на "повышении глобального охвата первоначальными дозами вакцин", а не на бустерных прививках, констатировали в организации, добавив, что решение о том, рекомендовать или нет бустерные прививки, "является сложным", и оно требует учета не только клинических и эпидемиологических данных, но и ограниченности поставок вакцин в мире.

В минувшую среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с призывом ввести по крайней мере до конца сентября мораторий на бустерные прививки от COVID-19. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.