В Карачаево-Черкесии нашли останки 12 советских воинов

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. Участники проекта "Заоблачный фронт" обнаружили в Карачаево-Черкесии (КЧР) останки 12 советских воинов, погибших в боях за освобождение Кавказа во время Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона во вторник.

"На протяжении нескольких недель участники фестиваля "Заоблачный фронт" выезжали к местам боев на перевалах с целью поиска незахороненных останков воинов. В ходе работ были обнаружены останки 10 солдат на территории Марухского перевала и Марухского ледника, останки двух красноармейцев были найдены в районе станицы Красногорской", - рассказали в министерстве.

Также участниками фестиваля проводилась работа по содействию в установлении судеб погибших и пропавших без вести красноармейцев. В целях их дальнейшего погребения с оказанием воинских почестей останки были переданы региональному сводному поисковому отряду.

"Наш фестиваль проводится с 2017 года и является уникальным в своем роде. Он включает в себя не только поисковые работы в высокогорье, но и комплекс мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, то есть установка памятных табличек на месте гибели, работа в архивах, увековечивание имен в интернет-пространстве, в том числе на сайтах Министерства обороны России", - отметил руководитель проекта Владимир Волков, его цитирует пресс-служба.

По его словам, благодаря поисковым работам в рамках проекта "Заоблачный фронт" молодежь может соприкоснуться с историей войны. Участники находят погибших и проводят перезахоронения.

"Заоблачный фронт" реализуется в Зеленчукском районе КЧР региональным отделением ООД "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР. Проект нацелен на увековечение памяти погибших при защите Отечества, разностороннее воспитание молодого поколения на лучших исторических примерах воинской чести и повышение интереса молодежи к истории своей страны.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года до 9 октября 1943 года. Одним из важнейших стало самое высокогорное сражение за всю историю Великой Отечественной войны - битва на Главном Кавказском хребте.