В Мурманской области разрешили проводить массовые и спортивные мероприятия

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены ослабить меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. В частности с 12 августа в регионе разрешено будет проводить массовые мероприятия численностью до 70 человек, а также спортивные мероприятия на свежем воздухе, сообщили во вторник в межведомственном оперативном штабе области.

"Оперштаб снимает ряд антиковидных ограничений. С 12 августа разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%. Разрешаются уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей, а также отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидситуации в муниципалитете", - говорится в сообщении штаба.

Власти региона добавили, что послабление существующих ограничений будет продолжаться, если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 64 тыс., всего зафиксировано 1 646 умерших. Сегодня в области выявили 228 заболевших.