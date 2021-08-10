{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Греции
Обновлено 

Российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

Вскоре в аэропорту приземлится второй Ил-76
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 прибыл во вторник вечером в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из столичного аэропорта.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов.

На эту тему

По словам представителей посольства РФ, вскоре в аэропорту приземлится и второй российский Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров.

Как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.

Теги
ГрецияРоссияЛесные пожары в Греции
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
СМИ: задержанная в Минске гражданка РФ София Сапега не жалуется на самочувствие
Сапега не считает, что к посадке самолета компании Ryanair причастны белорусские спецслужбы, отмечает телеканал "Беларусь-1"
Читать полностью